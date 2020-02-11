Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Çeler TDP Milletvekili Zeki Çeler “İDM Fonunun kullanılması ve asgari ücret” başlıklı konuşma yaptı.

Sektörel bazda taban maaş konusuna değinen Çeler, işverenin buna sıcak baktığını ancak böyle bir maaş belirlenecekse işveren ve işçi taraflarının temsilcilerinin bir araya gelmesi gerektiğini anlattı.

Ancak örneğin turizm sektöründe sendikalaşma olmadığı ve işçi tarafı temsilcisi bulunamayacağı için bu durumun mümkün olmadığını anlatan Çeler, tüm sektörlerin sendikalaşması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Özel sektördeki sendikalaşmanın kamudaki gibi olmayacağını söyleyen Çeler, özel sektörde çalışanın hakkı düzgün veriliyorsa işverenin sıkıntılı döneminde işçinin işverenin yanında olacağını kaydetti.

Ülkede sistemsizlik olduğunu söyleyen Zeki Çeler, işçiye yapılacak aylık 200 TL’lik ödemeye istinaden günü kurtarmak adına atılan adımların o günü için bir şey kurtarabileceğini ancak uzun vadede sorunları çözemeyeceğini kaydetti.

Öte yanan işçilere, İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonu tarafından ek 750 TL maaş verilmesi ve sendikalaşmanın teşvik edilmesi yönünde öneri sunduklarını anımsatan Çeler, eğer bu öneri hayata geçirilmiş olsaydı asgari ücretle çalışanların şu anda işçi temsilcilerinin talep ettikleri rakama yakın bir maaş alır duruma gelmiş olacağını belirtti.

İDM fonunun amacı dışında kullanılmasını da doğru bulmadığını belirten Çeler “Hükümet vergi affı, ona af buna af çıkaracağına vergileri düzgün toplayıp, doğru yerlerde kullansın. Her fon kendi amacına yönelik kullanılsın” dedi.

Asgari ücretin belirlenme şeklinin değişmesinin zor ama imkansız olmadığını kaydeden Çeler, sektörel bazda temel maaşa geçilmesi gerektiğini, bunun için de tüm sektörlerde hem işveren hem işçiyi temsil edecek sendikalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, özel sektör çalışanlarına, kendilerini üvey evlat gibi hissettirildiğini kaydetti.

Asgari ücretler üzerinden yapılan bu eylemlerin hem hükümet edenlerin hem de halkın uyanması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Çeler, bunların yapıcı eleştiri olarak alınması gerektiğini dile getirdi.

Çeler’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantısı 17 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.