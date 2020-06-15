Cemal Özyiğit: Hükümet Derhal İstifa Etsin

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit; Ülkeye bakanlar kurulunun verdiği izin ile giren ve herhangi bir karantina sartına uymak sıın hareket edenler halkın sağlığını tehlikeye atmıştır.

Bu suç sadece belirli bir bakanlığın değil , Bütün olarak HP-UBP hükümetinin bir suçudur

Derhal hükümet istifasını sunmalıdır .Kendi halkını ülkesinden gönderecek duruma getirenler, başkalarına karantina uygulanmadan ülkeye alır.

Yeter artık bu ülkeyi ve halkı daha fazla tehlikeye atmayın gölge etmeyin yeter çekin gidin artık