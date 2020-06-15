  • BIST 109.892
  • Altın 378,210
  • Dolar 6,8282
  • Euro 7,6869
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Cemal Özyiğit: Hükümet Derhal İstifa Etsin

» »
Cemal Özyiğit: Hükümet Derhal İstifa Etsin
Cemal Özyiğit: Hükümet Derhal İstifa Etsin

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit; Ülkeye bakanlar kurulunun  verdiği izin ile giren ve herhangi bir karantina sartına uymak sıın hareket edenler halkın sağlığını tehlikeye atmıştır.

Bu suç sadece belirli bir bakanlığın değil , Bütün olarak HP-UBP hükümetinin bir suçudur

Derhal hükümet istifasını sunmalıdır .Kendi halkını ülkesinden gönderecek duruma getirenler, başkalarına karantina uygulanmadan ülkeye alır.

Yeter artık bu ülkeyi ve halkı daha fazla tehlikeye atmayın gölge etmeyin yeter çekin gidin artık

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asım Akansoy:Talimat, Erdoğan’dan mı?15 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin Kendi Üretimi Olan “Temassız El Dezenfektan Makinesi”Nin Tanıtımı Yapıldı15 Haziran 2020 Pazartesi 10:54
  • Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle ilgili açılan dava süresiz olarak ertelendi15 Haziran 2020 Pazartesi 10:47
  • Akıncı, Tatar'ı kabul edecek15 Haziran 2020 Pazartesi 10:46
  • DAÜ Rektörünü seçiyor15 Haziran 2020 Pazartesi 10:33
  • HP Hükümetten çekilecek mi ?15 Haziran 2020 Pazartesi 10:31
  • Kayıp Şahıs Aranıyor15 Haziran 2020 Pazartesi 10:03
  • Gece Kulübünden Televizyon Çaldılar15 Haziran 2020 Pazartesi 09:59
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Haziran 2020)15 Haziran 2020 Pazartesi 09:38
  • TDP Özel İzinli Olarak Adaya Giriş Yapan 13 Kişiyle İlgili Hükümete Eleştirilerde Bulundu15 Haziran 2020 Pazartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti