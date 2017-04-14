Çevre Bakanlığı: “insan sağlığının korunması sınırını aştı”

Kuzey Kıbrıs hava kalitesi açısından geçtiğimiz yılki en önemli sorun, havadaki toz konsantrasyonları oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’nda hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilerek, 2016 yılı hava kalitesi değerlendirilmesi yapıldı.

“TOZ DEĞERLERİ İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI SINIRINI AŞTI”

Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlaştırılan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü ile kıyaslanarak değerlendirilen hava kalitesinin raporu sonuçlarına göre, 2016 yılında, günlük ve yıllık toz konsantrasyonları insan sağlığının korunması için tespit edilen sınır değerlerini aştı.En fazla toz Girne İstasyonunda ölçüldü Toz konsantrasyonu için yıllık ortalama sınır değer 40 µg/m3 iken tozun yıllık ortalama değerleri Girne’de 46.6 µg/m3 , Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde 45.5 µg/m3, Gazimağusa’da 39.7 µg/m3 , Güzelyurt’ta 33.3 µg/m3, Kalecik’te 24.6 µg/m3, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 36.7 µg/m3 olarak tespit edilmiştir. Diğer istasyonlarda ise yıllık ortalama, Alevkayası’nda 18 µg/m3 ve Teknecik’te 22.5 µg/m3 olarak tespit edildi.

Toz konsantrasyonu için 50 µg /m3 olan günlük ortalama sınır değer 4 istasyonda müsaade edilen gün sayısından fazla olarak aşıldı.

2016 yılında Girne İstasyonu en fazla aşımın olduğu yer oldu. 117 gün yani yılın % 32’sinde sınır değer aşıldı. Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda 109 gün, Gazimağusa’da 72 gün, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da 48 gün günlük sınır değer aşımı oldu.

Geçmiş yıllarda halk sağlığını tehdit eden unsurlar arasında gündemde yer alan Santral kaynaklı Kükürt Dioksit emisyonu, %1’den fazla kükürt içeren fuel-oil kullanımının yasaklanmasından ötürü,İnsan sağlığını tehdit etmeyen değerlere ulaştı.

Ayrıca, Azot dioksit, Karbon monoksit ve Benzen kirleticileri yıl boyunca normal seviyede seyrederek Tüzük standartlarında kaldı.

Ozon konsantrasyonu hedef değer olan 120 mikrogram/m3 değeri Alevkayası istasyonunda, müsaade edilen gün sayısından daha fazla gün olarak geçti. müsaade edilen aşım sayısının 25 gün olduğu bir takvim yılında. Alevkayası istasyonunda, Ozon hedef değeri 154 gün aşıldı.

Azot dioksit konsantrasyonu 1 saatlik ortalama olarak Kalecik bölgesinde 3 kez sınır değer olan 200 mikrogram/m3 değerini aşmış olmasına rağmen Tüzükte belirtilen 18 kez aşılabileceği sayının altında kaldı.

Karbon monoksit ve benzen konsantrasyonları hiç bir ölçüm istasyonunda insan sağlığı için saptanan hedef değerleri aşmamış,Kükürt dioksit ve azot oksitler konsantrasyonları bitki örtüsü ve ekosistem için saptanan hedef değerleri de ilgili istasyon olan Alevkayası istasyonunda aşılmamıştır.