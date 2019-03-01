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Çevre bilincini küçük yaştan kazandırmayı hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’da etkinlik gerçekleştirildi.
Çevre bilincini küçük yaştan kazandırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’da etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, ‘en temiz okul seçilmesi ve geri dönüşüme sağladığı katkıdan dolayı’ öğrencilere beyaz bayrak verildi.

Okul Müdürü Canan Gürkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincinin ve duyarlılığın eğitimle küçük yaşta kazanılmasının önemine işaret etti.Okul Aile Birliği’nden Fatoş Kanlı da, okulun geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaları anlattı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da, proje kapsamında çevre bilincini küçük yaştan kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Meral Akıncı, çevre bilincinin küçük yaşta daha kolay kazanılabileceğini ve çocukların bu bilinci ailelerine taşıyacağını söyledi.

Okulun projeye ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Meral Akıncı, bakanlıklar, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve okullar ile işbirliğinin önemine değindi.

Meral Akıncı, Gönyeli Plümer Anaokulu’nun yaptığı faaliyetler ile örnek bir okul olduğunu da kaydetti.

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