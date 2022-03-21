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Çevre Mühendisleri, Güngör Düzenli Depolama Alanı’yla İlgili Teknik Raporun Paylaşılmasını Talep Etti

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Çevre Mühendisleri, Güngör Düzenli Depolama Alanı’yla İlgili Teknik Raporun Paylaşılmasını Talep Etti
Çevre Mühendisleri, Güngör Düzenli Depolama Alanı’yla İlgili Teknik Raporun Paylaşılmasını Talep Etti

Çevre Mühendisleri Odası, Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirilme programına alınan Güngör Düzenli Depolama Alanı ile ilgili sorular yöneltti ve konu ile ilgili teknik raporun Çevre Mühendisleri Odası ile paylaşılmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Cemaliye Özverel Ekinci tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği finansmanıyla yapılan Güngör Düzenli Depolama Alanı’nın 2013 yılı itibarı ile işletilmeye açıldığı hatırlatıldı. Ülkede atık yönetimi hiyerarşisi uygulanmadığından Düzenli Depolama Alanı’nın birinci hücresinin kısa sürede dolduğu, ikinci hücresinin ise dolmak üzere olduğu belirtildi.

Düzenli Depolama Alanı’nda geçen yıl yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, 6 Aralık 2021 tarihinde teknik görüş üretebilmek amacıyla Güngör Düzenli Depolama Alanını ziyaret etme talebi ile Oda tarafından İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verildiği ancak hala daha dilekçeye yanıt verilmediği savunuldu.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Bizler ziyarete ne zaman gidebileceğimizi sorgularken, 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu Özelleştirme kararı alındığını öğreniyoruz. Kararda ise, ön rapor hazırlandığı belirtiliyor. 30 Aralıkta ise Bakanlar Kurulu ‘Ön Rapor Hazırlanması’ kararı almış. Peki bu ön raporun hazırlanmasında kimler katkı koydu? Hangi koşullar yer alacak? Hangi atık türlerini kapsayacak? İhale kimler tarafından hazırlanacak?”

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