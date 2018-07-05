  • BIST 98.860
  • Altın 186,297
  • Dolar 4,6207
  • Euro 5,4060
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
FLAŞ HABERKazadan 1 ay sonra hayatını kaybetti

Cezaevinde Müdür-Çavuş kavgası

» »
Merkezi Cezaevinde yaşanan uyuşturucu, kavga ve yaralama olayına bukez Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Görevli Gardiyan Çavuşunun kavgası dahil oldu.
Cezaevinde Müdür-Çavuş kavgası

Merkezi Cezaevinde yaşanan uyuşturucu, kavga ve yaralama olayına bu kez Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Görevli Gardiyan Çavuşunun kavgası dahil oldu.

          Taner Ulutaş

Merkezi Cezaevinde, geçtiğimiz gün Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile görevli Gardiyan Çavuşunun, gardiyanlar ile siviller önünde yaptıkları kavga cezaevi gündemine bomba gibi düştü.

Derviş Çebiç’in odasında meydana gelen kavgada küfürler havada uçuşurken fiili saldırının da olduğu öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevinde yakınlarını ziyarete giden sivil şahıslar tarafından da izlenen kavga ile ilgili olarak cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yapmış olduğu açıklamada, Merkezi Cezaevinde disiplin ile ilgili kontrol artık sağlanamıyor. Müdür ile Çavuş arasında yaşanan tartışma, disiplin olayının nerelere geldiğinin bir göstergesi oldu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, sivillerin gözü önünde galiz küfürler ile bir birlerine hem sözlü hemde fiili olarak saldırıda bulunan Müdür ile Gardiyan Çavuşu bizlere göre düzenin ve disiplinin bozulmasına neden oldu. Soruşturma açılması beklenirken, olayın hasır altı edilerek kapatılması da, daha sonra meydana gelebilecek olayların sanırım habercisi oldu ifadesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Hanımefendi’nin, arasıra cezaevini ziyaret ederek kahvesini içtikten sonra ayrılması, cezaevine hakim olamadığını gösteriyor. Cezaevinde yaşananları bilmeyen, bilse bile yeterince vakit ayırmayan Sayın Bakanın yerlerde sürünen disiplin için artık zamanının bir bölümünü buralara ayırması gerekmektedir diyen ayni kaynak, yeni cezaevi yapılıyor. Bilmem ne kadar sayıda mahkum barındıracak söylemlerini bir tarafa bırakarak, cezaevinde yaşananlara da artık bakmalı ve suçlulara da gerekli cezai müeyyideleri uygulamalıdır dedi.  .

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hukuk mücadelesinde taraf olmayın; yasalara uyun05 Temmuz 2018 Perşembe 13:13
  • Kasaplar yeniden örgütleniyor05 Temmuz 2018 Perşembe 13:12
  • AÖA giriş sınavı cumartesi günü05 Temmuz 2018 Perşembe 13:11
  • Maronit açılımının somut biçimde hayata geçebilmesi için çalışma ve fikir egzersizi yaptık05 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
  • "Hukuk mücadelesinde taraf olmayın, yasalara uyun"05 Temmuz 2018 Perşembe 13:07
  • Sahte kimlikle Rum kesimine geçmeye çalışan şahıs tutuklandı05 Temmuz 2018 Perşembe 12:58
  • KTÖS, Erdoğan'ın KKTC'ye gelişini protesto edecek05 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
  • Haziran'da 2,94 artış!04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:42
  • İdari kamu ve sağlık işleri komitesi toplandı04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:21
  • Töre, Erdoğan’ın ziyaretine rum tarafının tepkisini eleştirdi04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti