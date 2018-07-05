Cezaevinde Müdür-Çavuş kavgası

Merkezi Cezaevinde yaşanan uyuşturucu, kavga ve yaralama olayına bukez Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Görevli Gardiyan Çavuşunun kavgası dahil oldu.

Merkezi Cezaevinde yaşanan uyuşturucu, kavga ve yaralama olayına bu kez Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile Görevli Gardiyan Çavuşunun kavgası dahil oldu.

Taner Ulutaş

Merkezi Cezaevinde, geçtiğimiz gün Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ile görevli Gardiyan Çavuşunun, gardiyanlar ile siviller önünde yaptıkları kavga cezaevi gündemine bomba gibi düştü.

Derviş Çebiç’in odasında meydana gelen kavgada küfürler havada uçuşurken fiili saldırının da olduğu öne sürülüyor.

Merkezi Cezaevinde yakınlarını ziyarete giden sivil şahıslar tarafından da izlenen kavga ile ilgili olarak cezaevi çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yapmış olduğu açıklamada, Merkezi Cezaevinde disiplin ile ilgili kontrol artık sağlanamıyor. Müdür ile Çavuş arasında yaşanan tartışma, disiplin olayının nerelere geldiğinin bir göstergesi oldu dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, sivillerin gözü önünde galiz küfürler ile bir birlerine hem sözlü hemde fiili olarak saldırıda bulunan Müdür ile Gardiyan Çavuşu bizlere göre düzenin ve disiplinin bozulmasına neden oldu. Soruşturma açılması beklenirken, olayın hasır altı edilerek kapatılması da, daha sonra meydana gelebilecek olayların sanırım habercisi oldu ifadesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Hanımefendi’nin, arasıra cezaevini ziyaret ederek kahvesini içtikten sonra ayrılması, cezaevine hakim olamadığını gösteriyor. Cezaevinde yaşananları bilmeyen, bilse bile yeterince vakit ayırmayan Sayın Bakanın yerlerde sürünen disiplin için artık zamanının bir bölümünü buralara ayırması gerekmektedir diyen ayni kaynak, yeni cezaevi yapılıyor. Bilmem ne kadar sayıda mahkum barındıracak söylemlerini bir tarafa bırakarak, cezaevinde yaşananlara da artık bakmalı ve suçlulara da gerekli cezai müeyyideleri uygulamalıdır dedi. .