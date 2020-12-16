  • BIST 1.406
  • Altın 466,530
  • Dolar 7,7833
  • Euro 9,4998
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

Christmas Swim Gönüllüleri Bağış için Yüzecek

» »
Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde ve bir grup gönüllünün desteğiyle, bu sene beşinci kez düzenlenecek olan “Christmas Swim” etkinliğinin 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 10:00’da, Girne Lord’s Palace Hotel’de yapılması planlanmaktadır.  
Christmas Swim Gönüllüleri Bağış için Yüzecek

Bu sene, her sene olduğu gibi güzel bir kalabalıkla düzenlenemeyecek olsa bile etkinlik için bağışlar beklenmektedir. Oldukça keyifli geçen etkinlikte bir grup gönüllü, 25 Aralık günü yüzmek için bağış desteği beklemekte ve elde edilen bu gelirin bir kısmı da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na diğer kısmı ise başka bir hayır kurumuna bağışlanacaktır.

Dört yıldır ana sponsor olan ve bu sene de Creditwest Bank’ın sponsor olacağı etkinliğe katkı için Kemal Saraçoğlu Vakfı halka da çağrı yaparak, etkinliğe katkı için +90 392 227 0616 ve +90 392 227 0617 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılabileceğinin altını çizmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükoğlu: “Hükümetin Oynadığı Kumarın Kaybedeni Biz Olmayacağız”16 Aralık 2020 Çarşamba 11:18
  • Karadeniz Kültür Derneği, ABD'nin Yaptırım Uygulamasını Kınadı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:17
  • Prim Affı İçin Ödeme Süresi 21 Aralik’ta Sona Eriyor.16 Aralık 2020 Çarşamba 10:13
  • Müjdeyi Erhan Arıklı Verdi: 13. Maaşlarda Sıkıntı Olmaz16 Aralık 2020 Çarşamba 09:34
  • Soyer’den İddialara Yanıt!16 Aralık 2020 Çarşamba 09:26
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 16 Aralık 2020 Çarşamba )16 Aralık 2020 Çarşamba 09:19
  • Beyarmudu'nda 2 koronavirüs vakası!15 Aralık 2020 Salı 20:50
  • KKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!15 Aralık 2020 Salı 20:09
  • KKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!15 Aralık 2020 Salı 20:08
  • Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli uyardı:Temaslılar kendini gizlemesin15 Aralık 2020 Salı 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti