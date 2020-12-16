Christmas Swim Gönüllüleri Bağış için Yüzecek

Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde ve bir grup gönüllünün desteğiyle, bu sene beşinci kez düzenlenecek olan “Christmas Swim” etkinliğinin 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 10:00’da, Girne Lord’s Palace Hotel’de yapılması planlanmaktadır.

Bu sene, her sene olduğu gibi güzel bir kalabalıkla düzenlenemeyecek olsa bile etkinlik için bağışlar beklenmektedir. Oldukça keyifli geçen etkinlikte bir grup gönüllü, 25 Aralık günü yüzmek için bağış desteği beklemekte ve elde edilen bu gelirin bir kısmı da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na diğer kısmı ise başka bir hayır kurumuna bağışlanacaktır.

Dört yıldır ana sponsor olan ve bu sene de Creditwest Bank’ın sponsor olacağı etkinliğe katkı için Kemal Saraçoğlu Vakfı halka da çağrı yaparak, etkinliğe katkı için +90 392 227 0616 ve +90 392 227 0617 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılabileceğinin altını çizmiştir.