CİB Genel Kurulunda Yeni Yönetim Belirlendi

Genel Kurul toplantısında yapılan konuşmalarda KKTC bütçesi kadar katma değer yaratan turizm sektörüne devleti yönetenlerin ilgisizliği eleştirildi.

Girne Lord Palace Otel’de 05 Kasım’da üyelerin yoğun katılımı ve pandemi kuralları gözetilerek gerçekleşen genel kurulda yeni yönetim belirlenirken Birlik başkanlığına yeniden Ahmet Arkın seçildi.

Divan Kurulu Başkanlığını Berç Tüyüz , üyeliklerini Ali Balku ve İbrahim Özuuğurlu’nun gerçekleştirdiği genel kurula KITSAB ve KITOB başkanları yanısıra turizme emek veren akademisyenler, ilgili bakanlık temsilcileri katıldı.

ORHAN TOLUN

Genel Kurula katılan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun KKTC bütçesi kadar ülkeye katma değer yaratan bir konumda olan turizm ve şans oyunları sektörüne devletin yönetenlerin kayıtsız kalmalarının anlaşılır bir tarafı olmadığını belirtti. Hükümetin sektörün önünü açacak kararları gecikmeden almasını isteyen Tolun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini sağlığı bahane ederek tamamen siyasi nedenlerle Kuzey Kıbrıs’a geçişleri engellemekle suçlayarak ‘ turizmde de sağlıkta da düşmanlık olmaz’ şeklinde konuştu.

DİMAĞ ÇAĞINER

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner genel kurul konuşmasında ülkeye kazandırdığı ekonomik değerin son yıllardaki vergi listelerinde de tescil edildiği turizm ve casino sektörüne hak ettiği değerin verilmemesini eleştirerek bir an önce sağlıklı bir hükümet kurularak sektörü içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak adımları atmasını istedi. Yaşanan zor günlerin en önemli kazanımının sektörün birlik ve beraberliğini güçlendirmesi olduğunu ifade eden Çağıner, “ bu dayanışma devam ettikçe sorunlarımıza çözüm üretmek daha kolay olacak. Bu bağlamda Casino İşletmecileri Birliği yönetim ve üyelerine sektör sorunları için verdiğimiz mücadelede yanımızda olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Arkın

Konukların konuşmalarının ardından geçilen genel kurulda söz alan CİB Başkanı Ahmet Arkın, faaliyet raporu hakkında genel bilgiler aktardı.

Şans oyunları sektörünün şansa bırakılamayacağını, ülke ekonomisini sırtında taşıyan bu sektörün şeffaf, çağdaş yasalarla yönetilmeyi beklediğini belirten Arkın, dünyayı sarsmaya devam eden salgın hastalık sürecinin sağlık yanında ekonomiye de sınırsız zararlar vermekte olduğunu, böyle bir süreçte siyasal beklentilere bir an önce son verilerek sağlıklı bir hükümet oluşturulması gerektiğini vurguladı.

CİB Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek’in mali raporu üyelerin bilgisine getirmesi, faaliyet ve mali raporların oy birliği ile aklanması sonrasında birliğe 2 yıl için görev yapacak yönetim, denetim, ve disiplin kurulu üyeleri ortak mutabakat sonucu oy birliği ile belirlendi.

Ahmet Arkın’ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda CİB yeni yönetimi şu üyelerden oluştu: “ Erman Sarı – Hasan Cihat Örek – Ercan Turhan – Fahri Altınör – Yılmaz Gülen – Yedek Üyeler: Ahmet Arken – Muhammet Yılmaz.

Denetleme Kurulu: Metin Üstünkaya – Serhat Ataş – Serdar Dinçer – yedek üye: Ramazan Kösemehmetoğlu

Disiplin Kurulu: Osman Köseoğlu – İrfan Özkaya – Hamza Kırmızıtaş-yedek üye: Bayram Tegay”