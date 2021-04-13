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Çiftçilerden Meclis Başkanına:Taleplerimizi Meclis kürsüsünden dile getirin

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, eylem için Meclis önüne giden Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabul etti.
Çiftçilerden Meclis Başkanına:Taleplerimizi Meclis kürsüsünden dile getirin

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, eylem için Meclis önüne giden Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da yer alan görüşmede, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Meclis Başkanı Sennaroğlu’na sıkıntıları anlattı ve destek istedi.

“İÇİMİZDEN ÇIKAN BİRİSİNİZ… TALEPLERİMİZİ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DİLE GETİRİN”

Kelle, Sennaroğlu’na hitaben, “Üretici bir kişisiniz, üreticinin sıkıntılarını iyi biliyorsunuz. İçimizden çıkan, meslektaşımız, kırsaldan gelen birisiniz. Sizden talebimiz sıkıntılarımızı Meclis kürsüsünden dile getirmenizdir. Haklılığımızla ilgili bir konuşma yapmanızı istiyoruz. Demek ki biz kendimizi anlatamıyoruz” dedi.

Tarımdaki sıkıntıları anlatan ve hükümeti eleştiren Kelle, eyleme sadece ödemeler için çıkmadıklarını, tarım sektöründe yaşanan tüm sıkıntılar için çıktıklarını söyledi.

Doğrudan gelir desteklerinin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Kelle, Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye göre yetersiz kaldığını, tarımın geliştirilmediğini kaydetti.

Sürdürülebilir tarım politikası talep ettiklerini ancak son 4 yılda bu modelden çıkıldığını, üretimde verim düşüklüğü yaşandığı ifade eden Kelle, hükümetin tarıma yeterli katkıyı vermediğini, tüm dünyada sağlıkçılarla tarımcıların korunduğunu, çünkü üretimin öneminin sağlık kadar değerli olduğunu söyledi.

Kelle, kamuoyunun bunu bilmesi gerektiğini ifade ederek Sennaroğlu’ndan tarımın sesi olması için ısrarcı oldu.

sennaroglu-ciftciler-2.jpgSENNAROĞLU: “HAKLI MÜCADELENİZİ SELAMLIYORUM… DGD GÜLÜNÇ RAKAMLARA GELDİ”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, Çiftçiler Birliği’ne hitaben “Haklı mücadelemizi selamlıyorum. Yıllardır milletvekilliği yapıyorum. Tarımda sıkıntılar her zaman oldu, gidermek için bakanlık yaptığım dönemde de olmadığımda da her zaman çalıştık. Biliyorsunuz... Hangi hükümet olursa olsun bütçede tarıma ayrılan destek artırılamıyor. Doğrusu bir önceki yıla göre enflasyon oranına göre artırılmasıdır ancak şimdi bile baktığımızda doğrudan gelir desteği gülünç rakamlara geldi. Basın önünde söylüyorum; olmasa daha iyi. Hükümet bu konuya ciddiyetle eğilmeli. Doğrudan gelir desteği anlamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntıların arttığını, tarımsal girdilerin yükseldiğini ifade eden Sennaroğlu, hükümetin acilen tedbir alması gerektiğini vurguladı.

“MECLİS KÜRSÜSÜNDEN HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEK BANA YAKIŞMAZ”

Başbakan ve parti grubuyla yapılacak toplantıda tarımın sıkıntılarını aktarıp bunu konuşacağını ama hükümeti parti disiplini içinde parti içinde eleştireceğini ifade eden Sennaroğlu, Meclis kürsüsünden hükümeti eleştirmenin parti disiplini içinde baktığında kendisine yakışmayacağını söyledi.

“BAŞBAKAN’LA GÖRÜŞECEĞİM”

Sennaroğlu, kendisinden ısrarla kürsüden konuşma yapmasını isteyen Kelle’ye, şu anda Meclis Başkanı olduğunu, taraf olamayacağını, ancak diğer platformlarda tarımın sesi olacağını, Başbakan ile de özel görüşme yapacağını, komik rakamlarla düşen destek rakamlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ben sizin sesinizim” diyen Sennaroğlu, tarım ile gerekli görüşmeleri yapacağını kaydetti.

CTP’YLE GÖRÜŞME

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eylemcileri Meclis’in ardından yürüyerek ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne gitti. Bu görüşmenin ardından eylemin sona ereceği belirtildi.

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