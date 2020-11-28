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Ciklos’ta Korkutan Kaza!

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Lefkoşa – Girne Anayolunun Ciklos Mevkiinde Korkutan Kaza
Ciklos’ta Korkutan Kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 08:45 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Töre YAZGI (E-44), yönetimindeki MF 359 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce beton sete ardından da trafik levhasına daha sonra da yolu ikiye ayıran orta bariyerlere çarptıktan sonra durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Töre YAZGI ve araçta yolcu olarak bulunan Yunus ŞAHAN (E-45), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Töre YAZGI müşahede altına alınırken, Yunus ŞAHAN Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Polisin soruşturması devam etmektedir. 

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