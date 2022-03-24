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Cimnastikçilerimiz, Ankara’da

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Cimnastikçilerimiz, Ankara’da
Cimnastikçilerimiz, Ankara’da

Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10’a giren sporcuları Ankara’da yapılacak olan Türkiye Minik Kızlar Cimnastik Müsabakasına götürdü

KKTC Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10’a giren sporcuları Türkiye’deki yarışmaya götürdü.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği Minik Kızlar Müsabakasına iki takım halinde katılacak olan KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi bugün ülkeden ayrıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonunun Birinci Takımı Birinci Ligde, diğer takımı ise İkinci Ligde yarışacak. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızıoğlu’nun da yer aldığı kafilede 10 sporcu, 4 antrenör, 1 yönetici ve sporcu ailelerinden oluşan 28 kişi yer alıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonunun Birinci Takımında Maya Uluca, Türkan Kılıç, Maya Küçükakçalı, Defne Conkbayır ve Defne Erönen yer alıyor. İkinci takımda ise Hira Nur Aydın, Nefes Şakir, Sır Mutlu, Varvara Pankratova ve Eylül Bulut yarışacak.

Antrenörler ve yönetici Ulaş Azer, Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, Bilgin Diker ve Berk Aydoğan ise sporcuların Türkiye Minik Kızlar Cimnastik Müsabakasında en iyi dereceyi alması için Ankara’da sporcularla birlikte olacaklar.

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