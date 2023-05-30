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Çin, 2030’a dek Ay’a ayak basmayı hedefliyor

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Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedeflediğini bildirdi.
Çin, 2030’a dek Ay’a ayak basmayı hedefliyor

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, insanlı uzay programının Ay safhası için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Lin, programın ana hedefinin 2030’a dek Ay’a ayak basarak burada bilimsel araştırma ve teknoloji deneyleri yürütmek olduğunu ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda anahtar teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Lin, bu sürede gidiş-geliş, iniş, kısa süreli kalış, keşif, numune toplama, araştırma ve dönüş gibi görevleri icra ederek Ay keşif programı için bağımsız kapasite oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Lin, Çin’in Ay’a inişinin insanlı uzay teknolojisinde yakın Dünya’dan derin uzaya sıçramayı teşvik ederek, insanlığın Ay’ın ve Güneş Sistemi’nin kökenleri ve evrimine ilişkin anlayışını derinleştireceği, Ay biliminin gelişimine Çin bilgeliğinin katkısını sunacağı değerlendirmesinde bulundu.

CMSA’nın bu süreçte aralarında yeni nesil taşıyıcı roket Long March-10, yeni nesil uzay mekiği, iniş aracı, uzay tulumları, yeni bir fırlatma merkezi ile tesis ve donanımların olduğu temel teknolojilerin geliştirilmesi ve demonstrasyonu için araştırma-geliştirme faaliyeti yürütüleceği, teklifler alınacağı bilgisini paylaştı.

Çin, daha önce nisanda Ay’da 2050’ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik planını açıklamıştı.

“Uluslararası Ay Araştırma Üssü” (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028’e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatış yapılacak.
İkinci aşamada, Ay’da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 sefer yapılacak.
2040-2050 dönemini kapsayan 3. aşamada ise ILRS’yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülecek.

İstasyonun, 2050’de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline gelmesi hedefleniyor.

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