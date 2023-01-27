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Cinayet zanlılarını Güney Kıbrıs’a kaçıran zanlıya ek tutukluk!

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Hapolat’ta meydana gelen cinayetin zanlılarını Güney Kıbrıs’a kaçırdığı tespit edilen Felix Nngozi, soruşturma kapsamında 5 gün daha tutuklu kalacak.
Cinayet zanlılarını Güney Kıbrıs’a kaçıran zanlıya ek tutukluk!

Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’i Güney’e kaçıran zanlı Felix Nngozi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ali Gencer olayla ilgili buylguları aktardı. Polis,  huzurda bulunan zanlı Felix Engozi’nin “Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “Feri Fail” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10 m. 95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis müşkitenin dün öldüğünü belirip, zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı Felix Engozi’nin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiiğini belirtti.

Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler (BM) askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısı’nda teslim edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlı Felix Engozi’nin 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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