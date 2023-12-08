Cinayeti itiraf etti: Öldürdüm, üzerini örterek kaçtım

Girne'de ölü bulunan Rus Mikhail Kamyshanov davasında, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii serbest bırakıldı. Suçunu kabul eden Sergei Mykhaılıchenko ise mahkemeye çıkarıldı

Müfettiş Muavini Şükrü Baz, Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde 27 Kasım saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu anımsattı.

Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Sergei Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi. Polis, olay günü maktulün elinde çanta ile dükkana girdiğini, açıkladı.

Baz, 3 zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı Sergei Myhhailikhenko’nun Kamyshanov’un cep telefonlarının yerini gösterdiğini söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık tarihinde verdiği ifadede Kamyshanov’u öldürdüğünü, üzerini örterek olay yerinden kaçtığını itiraf ettiğini belirtti.

Baz, alınan 10 günlük tutukluk süresinde 54 kişinin sorgulanıp 38 ifade alındığını, tespit edilen 14 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi.

Baz ayrıca diğer iki zanlının suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Baz, Mikhail Kamyshanov’a ait sırt çantası içinde 40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit para bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Baz, paraların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise henüz bulunmadığını belirtti. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.