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Çipurayı duyan Palm Beach'e koştu
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KIBRIS
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KIBRIS
09.01.2020 17:09
Güney'deki balık üretme çiftliğinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan patlama Mağusa'ya yaradı..
Palm Beach'de sabah saatlerinden itibaren adeta çipura avlama yarışı yapıldı.
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