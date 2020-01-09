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Çipurayı duyan Palm Beach'e koştu

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Güney'deki balık üretme çiftliğinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan patlama Mağusa'ya yaradı..
Çipurayı duyan Palm Beach'e koştu

Palm Beach'de sabah saatlerinden itibaren adeta çipura avlama yarışı yapıldı.

 

 

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