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CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer: "Saldırılardan önce sığınaklara gidilmesi için yeteri kadar vakit oldu"; "Ayn el Esad Hava Üssü'nde konuşlanan ABD'li yok"

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CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.
CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer: "Saldırılardan önce sığınaklara gidilmesi için yeteri kadar vakit oldu"; "Ayn el Esad Hava Üssü'nde konuşlanan ABD'li yok"

Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı. Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.

CNN'e konuşan Iraklı yetkililer ise kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi.

İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini söyledi.

Daha önce Amerikan televizyonlarına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, İran'ın kimi hedeflerinin isabet etmediğini ifade etmişti.

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