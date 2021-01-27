  • BIST 1.467
  • Altın 437,891
  • Dolar 7,3775
  • Euro 8,9266
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Çocuğa cinsel istismar zanlısının tutukluluğu devam edecek

» »
 Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yakup Çolak dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Çocuğa cinsel istismar zanlısının tutukluluğu devam edecek

 Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yakup Çolak dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı Yakup Çolak’ın “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis 01-04-17 Ocak 2021 tarihlerinde zanlı Yakup Çolak’ın çalışmakta olduğu Haspolat ağıllar bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlikte ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, konu çiftlik içerisinde bulunan koğuş içerisine götürerek koğuş içinde söz konusu çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandığını söyledi. Polis meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde Polise intikal ettiğini aynı gün müşteki çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Aytaç Çebi müştekinin psikologlar tarafından kontrol edildiğini ancak henüz raporların hazırlanmadığını ayrıca zanlının ikamet izninin araştırılması gerektiğini belirterek 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğa cinsel istismar zanlısının tutukluluğu devam edecek27 Ocak 2021 Çarşamba 20:57
  • Uyuşturucu kaçakçısının PCR testi başkasıyla karışmıştı...Gıyabında tutuklandı27 Ocak 2021 Çarşamba 20:51
  • Pilli: “Bu işi yapmak isteyen biri varsa ben çekilirim''27 Ocak 2021 Çarşamba 20:42
  • Pilli:KKTC'de bugün 42'si yerel 52 pozitif vaka27 Ocak 2021 Çarşamba 20:10
  • PATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!27 Ocak 2021 Çarşamba 20:09
  • KKTC'de asgari ücret hala belirlenmedi27 Ocak 2021 Çarşamba 19:54
  • Dr. Okan Dağlı: Çoğunluk aşılanmadan rahat olmayacağız27 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
  • Özersay: "Tarıma yönelik politikalar geliştirilmelidir"27 Ocak 2021 Çarşamba 19:11
  • Covid-19 kışlada! Pile'den sonra Lefkoşa'da da Covid-19 vakası!27 Ocak 2021 Çarşamba 19:05
  • Bir koronavirüs hastası daha yoğun bakıma alındı!27 Ocak 2021 Çarşamba 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti