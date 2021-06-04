Çocuğunu tarikattan uzak tutmak isteyen Nagehan Kaşıkçı’ya mahkemeden ret

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde hayat verdiği ‘Polat Alemdar’ karakteriyle adını duyuran Necati Şaşmaz ve eşi Negahan Kaşıkçı boşandı. Kaşıkçı, sekiz yaşındaki oğlunun Kadiri tarikatının gelecekteki lideri olarak kabul edildiğini ve yaşlı müritlerin ‘ağabey’ diye seslenip çocuğun elini öptüğünü öne sürdü.

Fotoğraflar: DHA, Twitter

Çiftin boşanma sürecine ilişkin ayrıntıları Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında paylaştı.

“Eski eşi Kaşıkçı’nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini mehdi görüyor” diye yazan Saymaz, Harput merkezli Kadiri tarikatının şeyhinin de Şaşmaz’ın babası Abdülkadir Şaşmaz olduğunu belirtti.

Şaşmaz ayrıca Kaşıkçı tarafından çekilen zikirlerden birinin görüntüsünün dava dosyasına girdiğini, bu görüntülerde halkanın ortasında Dede Abdülkadir Şaşmaz ve torunu A.N.’nin yer aldığını ifade etti.

Şaşmaz’ın avukatı zikir görüntüsünü kabul ederken, “Tarikat iddiası doğru değildir. Müvekkilin babası kanaat önderidir. Zararlı eylemi yoktur. İslam diniyle ilgili faaliyette bulunmak ve iyi bir insan yetiştirmek ne zamandan beri suç olmuştur?” dedi.

Mahkeme annenin, çocuğun tarikat merkezine götürülmemesi yönündeki talebini reddetti.