  • BIST 1.990,75
  • Altın 895.462
  • Dolar 14.2182
  • Euro 15.5408
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri Düzenleniyor

» »
Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri Düzenleniyor
Çocuklar İçin Bilim Atölyeleri Düzenleniyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve SOS Cocukköyü Derneği tarafından yürütülmekte olan Genç Girişimcilere Teknik Destek Projesi çerçevesindeki küçük hibe programını kazanan 8 girişimden biri olan Science for Kids, "Çocuk Bilim Atölyeleri" düzenliyor.

“Steam” temalı atölyelerde çocuklara erken yaşta bilim sevgisinin aşılanması hedefleniyor. “Steam” temasında bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konuları entegre bir şekilde uygulamalı deneylerle işleniyor.

Projeyle ilgilidüzenlenen tanıtım resepsiyonuna; AB İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci, AB Hibe Projesi Uzmanı Özlem Çilsal, SOS Çocukköyü Derneği - Girne Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Övgü İnce, projeye destek veren İsmail Bayramoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ve İş Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen, çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

Tanıtım resepsiyonunda atölye çeşitleri ve gerçekleştirilecek “Steam” projeleri tanıtılırken, Science for Kids Direktörü Dr. Simge Davulcu yaptığı konuşmada hayallerinin hayata geçmesine olanak  tanıyan ve girişimcilerin yanında olarak destek veren, Avrupa Birliği’ne ve SOS Çocukköyü Derneği’ne teşekkür etti. Ayrıca Davulcu sözlerine sürdürebilir bir gelecek için Bilim ve Teknoloji eğitiminin önemine vurgu yaparak, düzenleyecekleri atölyelerde çocuklara erken yaşta uygulamalı bilim deneyleri yapma fırsatı sunacaklarını ekledi.

Tanıtım resepsiyonunda çocuklar için DNA Modelleme ve Roket Tasarımı konulu iki uygulamalı Steam Atölyesi de yapıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti04 Mart 2022 Cuma 17:30
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”04 Mart 2022 Cuma 17:25
  • Haftalık Gıda Analiz Sonuçları!04 Mart 2022 Cuma 16:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Ve GKK Komutanlarını Ziyaret Etti04 Mart 2022 Cuma 16:12
  • Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği Yetkilileri İle Görüştü04 Mart 2022 Cuma 16:08
  • 9 Eylül İlkokulu'nda Yangın04 Mart 2022 Cuma 16:00
  • Savaşan: “Gelirleri Arttırmak Zorundayız”04 Mart 2022 Cuma 15:55
  • Milli Eğitim Bakanlığı: “693 Öğrenci, 69 Öğretmen Pozitif”04 Mart 2022 Cuma 15:52
  • KTTO: Popülist Siyaset Anlayışı Sonuçta Bizi Elektriksiz Bıraktı04 Mart 2022 Cuma 15:41
  • KTMMOB: “Elektrik Zammı Tüm Sektörleri Çalışamaz Hale Getirecek, Derhal Gözden Geçirilmeli”04 Mart 2022 Cuma 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti