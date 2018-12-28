  • BIST 90.435
  • Altın 216,850
  • Dolar 5,2673
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

ÇOGEM’deki Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezi ( ÇOGEM)’de çocuklara yeni yıl eğlencesi düzenlendi.
ÇOGEM’deki Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezi ( ÇOGEM)’de çocuklara yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

5-18 yaş arasındaki ihtiyaçlı ve risk altındaki çocuklara hizmet veren merkezde, bu yıl "Yeni Yılda Bir Çocuk Da Sen Mutlu Et" sloganıyla bir kampanya düzenlendi. Kampanya çerçevesinde, merkezdeki yılbaşı ağacının altına, gönüllü vatandaşlar tarafından çocuklar için hediyeler bırakıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Girne Hayvan Barınağı’nın kapasitesinin artırılmasını talep etti28 Aralık 2018 Cuma 16:05
  • Akter: “Demokratik ve çok sesli yayıncılık ilkesi üzerinden çalışıyoruz”28 Aralık 2018 Cuma 16:00
  • ÇOGEM’deki Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi28 Aralık 2018 Cuma 15:50
  • KKTC'nin 15 yıllık enerji sorunu çözülüyor28 Aralık 2018 Cuma 15:49
  • KKTC yeni yılı yağmurla karşılayacak28 Aralık 2018 Cuma 15:40
  • KKTC genelinde ekmek ve benzeri ürünler üreten yerlere kontroller yapıldı28 Aralık 2018 Cuma 15:35
  • 2018’de trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti28 Aralık 2018 Cuma 15:20
  • Özyiğit, Serdarlı İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu28 Aralık 2018 Cuma 14:54
  • Yeni yıl için geri sayım28 Aralık 2018 Cuma 14:10
  • Tabipler Birliği kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı28 Aralık 2018 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti