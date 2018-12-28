ÇOGEM’deki Çocuklara Yılbaşı Eğlencesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezi ( ÇOGEM)’de çocuklara yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

5-18 yaş arasındaki ihtiyaçlı ve risk altındaki çocuklara hizmet veren merkezde, bu yıl "Yeni Yılda Bir Çocuk Da Sen Mutlu Et" sloganıyla bir kampanya düzenlendi. Kampanya çerçevesinde, merkezdeki yılbaşı ağacının altına, gönüllü vatandaşlar tarafından çocuklar için hediyeler bırakıldı.