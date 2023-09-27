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Çöpe atılan ilaçlar 269 bin TL değerinde... Zanlılar 2 gün tutuklu kalacak...

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Gemikonağı’nda barkotları kesili vaziyette 26 adet çöp poşetleri içerisinde bulunan haplarla ilgili zanlı olarak görülen eczacı İ.T ve A.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.
Çöpe atılan ilaçlar 269 bin TL değerinde... Zanlılar 2 gün tutuklu kalacak...

Gemikonağı’nda barkotları kesili vaziyette 26 adet çöp poşetleri içerisinde bulunan haplarla ilgili zanlı olarak görülen eczacı İ.T ve A.K. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Bölgede yapılan kamera kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda ilaçlardan kurtulmak amacıyla atıldığı tespit edildi. Eczacı İ.T. ‘nin eczanesinde yapılan aramada lavaboda bazı belgeleri yaktığı ve 4 adet daha küpürü kesilmiş ilaç tespit edilirken, ikametgahında yapılan aramada da, ilaç barkodlarını suda eriterek imha etmeye çalıştığı tespit edildi. Çöpe atılan ilaçların piyasa değerinin 269 bin TL olduğu tespit edildi.

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