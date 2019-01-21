Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 24 Ocak Perşembe günü başlatacağı “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyası ile 20 tane plastik şişe veya 20 tane alüminyum içecek kutusunu LTB 50. Yıl Fidanlığı’na getiren herkese 1 adet ücretsiz bez çanta vereceğini açıkladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçerli olan “18/2012 sayılı Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü”nden hareketle LTB yönetimi de başlattığı kampanya çerçevesinde LTB 50. Yıl Fidanlığı’na plastik şişeler ve alüminyum tenekeler için iki ayrı toplama kafesi yerleştirecek.

Yurttaşlar 20 plastik şişe ve 20 alüminyum içecek kutusunu fidanlığa getirip toplama kafeslerine atarak bez torbalarını alabilecek.