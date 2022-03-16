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“Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve Etkinliği 21 Mart’ta Yapılıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle her yıl Down Sendromu Günü'nde düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği 21 Mart Pazartesi yapılıyor.
“Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve Etkinliği 21 Mart’ta Yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle her yıl Down Sendromu Günü'nde düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği 21 Mart Pazartesi yapılıyor.

Pandemi koşulları nedeniyle son 2 yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinlik bu yıl kaldığı yerden devam edecek. Bir kromozon farkının ayırt edici bir özellik değil, bizleri renklendiren ve güzelleştiren özellik olduğunun vurgulanacağı yürüyüş saat 18.00’de Dereboyu trafik ışıklarında (eski Citroen Önü) başlayacak. “Lefkoşa +1 Farkla Farkında” sloganı ile düzenlenen yürüyüş sonrası Pronto çemberinde birbirinden özel sahne performansları yer alacak. Dj Burak, LTB Ritm’orkestra Ritim Performansı, Algım Özel Eğitim Dans Grubu, KKTC Jimnastik Federasyonu ve Algım Özel Eğitim iş birliğinde jimnastik gösterisi sunulacak ve Ezgi Bertiz sahnede olacak.

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