CORONA KKTC'de 3. ölüm

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakımdaki 2 hastadan biri olan 78 yaşındaki hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda yatan 78 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30'da hayatını kaybetti.
Gönyeli'de ikamet eden Ümit Tilki'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp pili kullandığı öğrenildi.
Gönyeli Belediyesi cenaze ile ilgili çalışmalarını başlattı.
Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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