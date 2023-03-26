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Corona virüsünden sonra her on kişiden altısı beyin sisi yaşıyor

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Yayınlanan bir çalışma, Covid-19 pandemisinden bu yana İngiltere'deki her 10 kişiden altısının günlük olarak beyin sisinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.
Corona virüsünden sonra her on kişiden altısı beyin sisi yaşıyor

Zayıf konsantrasyon, daha yavaş düşünme ve kafa karışıklığı hissi gibi semptomları tanımlamak için kullanılan ve resmi olmayan bir terim olan beyin sisi, Covid-19 sonrasında kilit bir belirti olarak gösteriliyor.

Gıda takviyeleri firması FutureYou Cambridge tarafından hazırlanan rapor, yüksek düzeyde stres, depresyon ve kaygının 36 milyon kadar insanın unutkanlık ve zayıf konsantrasyon sorunları yaşamasına neden olduğunu ortaya çıkardı. İngilizlerin yarısından fazlası, son iki yılda hafızalarının kötüleştiğini ve yüzde 61’i, günde on kez ne düşündüklerini unuttuklarını söyledi.

HERKESTE ETKİSİ FARKLI

FutureYou’dan moleküler biyolog Dr. Miriam Ferrer şunları söyledi: “Son birkaç yılda, Covid-19 salgını nedeniyle hepimiz yüksek düzeyde strese maruz kaldık. Sağlığımız, ailemizin ve arkadaşlarımızın sağlığı ve iş güvencesizliği hakkında endişelendik ve şimdi sonuçlarını görüyoruz.”

“Stres, kortizol hormonunu artırır ve araştırmalar, uzun süre yüksek kortizol düzeylerinin genel olarak daha zayıf bilişsel işlevle ilişkilendirilebileceğini gösteriyor.” dedi.

King’s College London Psikiyatri, Psikoloji ve Nörobilim Enstitüsü’nden psikiyatr Dr. Luca Sforzini, “kronik stresin normalden daha yüksek kortizol seviyelerine yol açtığını” ve hafıza üzerindeki etkisinin “etkileyici ve zararlı” olabileceğini söyledi.

Pandeminin birçok insanın hayatına kesinlikle stres eklediğini de sözlerine ekleyen Sforzini, herkesin aynı strese aynı şekilde tepki vermediğini de vurguladı.

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