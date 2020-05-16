COVİD-19 KKTC'de Gazetelerin yarısı halen rafta yok!

KKTC'de 9 Gazete kağıt baskılı yayınlarına halen ara vermiş durumda. Corona Virüs ile ilgili tedbirler nedeni ile KKTC'de medya sektöründe sıkıntılar doruğa ulaştı.

KKTC'de kağıt basılı olarak yayın yapan ve yayınlarına ara veren gazeteler Havadis, Haberci, Vatan,Star Kıbrıs, Kıbrıs Manşet, Volkan Gazetesi, Kıbrıs Postası, Hakikat, Nacak, Haberal Kıbrıslı olurken Vatan Gazetesi 1 Mayıs itibarı ile kağıt baskılı gazetesini yeniden yayına hayatına soktu.

Bazı gazeteler İnternet üzerinden dijital olarak yayınlarına devam ediyor.

Diğer yandan Detay, Kıbrıs, Yenidüzen, Afrika, Halkın Sesi,Yeni Bakış, Haberatör,Diyalog ve Vatan Gazetesi (1 Mayıs'tan itibaren yeniden) gazeteleri hem kağıt basılı hem de internet üzerinden yayınlarına devam ediyor.