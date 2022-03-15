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Covid-19 Sebebiyle Bir Vefat Daha

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84 yaşındaki kadın Covid-19'dan hayatını kaybetti.
Covid-19 Sebebiyle Bir Vefat Daha

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hatice Savoğlu hayatını kaybetti. Savoğlu'nun yan hastalıkları olduğu öğrenildi.

Savoğlu'nun vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.

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