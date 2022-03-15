Covid-19 Sebebiyle Bir Vefat Daha

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hatice Savoğlu hayatını kaybetti. Savoğlu'nun yan hastalıkları olduğu öğrenildi.
Savoğlu'nun vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hatice Savoğlu hayatını kaybetti. Savoğlu'nun yan hastalıkları olduğu öğrenildi.
Savoğlu'nun vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.
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