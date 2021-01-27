  • BIST 1.480
  • Altın 436,800
  • Dolar 7,3982
  • Euro 8,9284
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

“Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı” Ve “Alo 183 İhbar Hattı” Hizmette

» »
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı”ndan ve “Alo 183 İhbar Hattı”ndan destek alınabileceğini duyurdu.
“Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı” Ve “Alo 183 İhbar Hattı” Hizmette

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı”ndan ve “Alo 183 İhbar Hattı”ndan destek alınabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, acil durumlar için zorda kalan vatandaşların hafta içi her gün 09.00-13.00 saatleri arasında Sosyal Hizmetler Dairesi “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı’na” ulaşarak destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri ve bu süre zarfında 7/24 “Alo 183 İhbar Hattı’nın” da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. 

Covid-19 Acil Danışma hatları şöyle: “0546 990 0111-0546 990 0112”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Bazı Otellere Kıyak Geçildiği İddiaları Araştırılmalı”27 Ocak 2021 Çarşamba 16:57
  • Sanayi Odası Tam Kapanma Önerdi27 Ocak 2021 Çarşamba 16:44
  • Kıbrıslı Türk Eren Esentepe 37 yaşında Covid-19 sebebiyle vefat etti27 Ocak 2021 Çarşamba 16:40
  • Haspolatta elektrik kesintisi yapılacak27 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
  • “Dilerim, Milan örneğinin bir benzerini yaşamayız”27 Ocak 2021 Çarşamba 16:31
  • KTHES:Acil Durum Hastanesine gitmeyi reddediyoruz27 Ocak 2021 Çarşamba 16:24
  • “Covid-19 Sosyal Yardım Destek Hattı” Ve “Alo 183 İhbar Hattı” Hizmette27 Ocak 2021 Çarşamba 16:22
  • Meclis Başkanı Sennaroğlu Birlik Beraberlik Mesajı Verdi27 Ocak 2021 Çarşamba 16:18
  • Meclis'te Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor27 Ocak 2021 Çarşamba 16:12
  • Bakanlıkta 2 pozitif vaka!27 Ocak 2021 Çarşamba 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti