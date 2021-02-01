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COVİD-19'a yakalanan Fırat Aksulu: "Hastalık değil ama sizi devletiniz öldürebilir"

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COVİD-19'a yakalanan Fırat Aksulu: "Hastalık değil ama sizi devletiniz öldürebilir"
COVİD-19'a yakalanan Fırat Aksulu: "Hastalık değil ama sizi devletiniz öldürebilir"

Aksulu, Sağlık Bakanlığı'nın Pandemi Merkezi'nde yaşanan sorunlara el atması gerektiğini belirtti.

DETAY SOSYAL MEDYA

Aksulu'nun paylaşımı şöyle:

"Siz hastalıktan ölmesseniz, devletiniz koskoca pandemi merkezinde 3 personel ve 2 araçla hastanede sizi açlığa, ilgisizliğe ve soğuga mahkum ediyor.

Muhattap mı arıyorsunuz? İmkanskız! Birinimi buldunuz? Sorumu soracaksınız? Ukala ukala cevaplar alırsınız. 15 dakikalık röntgen filmi için geldiginiz hastanede tam 5 buçuk saat bekletilirsiniz.

Yaşı küçük çocuklar günahsız soğuğun içinde bekliyorlar! Velevki bu aşamayı geçtiniz, artık otellerinize gitmek için bekleme süreniz başlıyor. Tam bir survivor!

Mesela bana ayaktan tanıda yatış dediler, otelden eşyalarımı aldım, geldim. 1 buçuk saattir danışmanın önünde bekliyorum ne gelen var ne giden!

Sağlık Bakanlığının acilen buraya el atması gerekiyor.

Ve daha yazamayacağım binlerce sebep... Sizi Koronavirüs değil ama devletiniz öldürebilir..."

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