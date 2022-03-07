Covid-19'dan Bir Vefat Daha

Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören 60 yaşındaki Nejat Şık, bu sabah yaşamını yitirdi.
Şık’ın aşısız olduğu öğrenildi.
KKTC'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200’e yükselmiş oldu.
Acil Durum Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören 60 yaşındaki Nejat Şık, bu sabah yaşamını yitirdi.
Şık’ın aşısız olduğu öğrenildi.
KKTC'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200’e yükselmiş oldu.
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