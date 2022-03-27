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Covid Bir Günde 3 Can Aldı

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Covid Bir Günde 3 Can Aldı
Covid Bir Günde 3 Can Aldı

Ülkemizde bugün Covid-19 kaynaklı 3 ölüm yaşandı. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre bugün Covid-19 tedavisi gören Orhan Meriç, Nazım Kızılbora ve Emine Coşkunsu yaşamını yitirdi.

Covid-19 vakalarının ülkemizde yeniden artış gösterdiği bugünlerde yaşanan 3 ölüm büyük üzüntü yarattı.

Yaşamanı yitiren 3 hastanın da yan hastalıkları olduğu öğrenilirken KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215’e yükseldi.

Vaka sayıları yükseliyor…

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan Covid-19 vaka rakamlarına göre KKTC’de son bir haftada 2 bin 439 yeni vaka saptandı.

Son hafta içerisinde en yüksek vaka ise 25 Mart günü 842 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bir haftada içerisinde Covid-19 kaynaklı 5 ölüm yaşanmıştı. Bugün yaşanan 3 ölüm ile KKTC’de 1 haftada Covid-19’a 8 can verildi.

 

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