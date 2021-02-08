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Covid hastasına kahvaltıda sadece süt ve ekmek verildi

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Covid hastasına kahvaltıda sadece süt ve ekmek verildi
Covid hastasına kahvaltıda sadece süt ve ekmek verildi

Covid 19 testi pozitif çıkan Gönyeli Belediyesi çalışanı İsmail Sineli, dün karantinaya alınmıştı. İbrahim Sineli bu sabah uyandığı zaman  Özok Öğrenci Yurdu'nda kaldığı karantina odasında kendisine kahvaltı için sadece süt ve ekmek servisi yapıldı.

232323.jpgDurumu sosyal medya hersabından paylaşan Sineli'nin paylaştığı fotoğrafta küçük bir süt, küçük bir ekmek, bir adet çay ve nescafe ile plastik çatal bıçak takımı görülüyor.

 

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