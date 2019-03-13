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Creditwest Bank çalışanları ağaç dikti

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Creditwest Bank çalışanları daha yeşil bir Kıbrıs için Hamitköy’de bulunan "Creditwest Bank Ormanı"na ağaç dikti. 
Creditwest Bank çalışanları ağaç dikti

Creditwest Bank çalışanları daha yeşil bir Kıbrıs için Hamitköy’de bulunan "Creditwest Bank Ormanı"na ağaç dikti. 

KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ile Creditwest Bank arasında 2015 yılında yapılan anlaşma uyarınca Hamitköy bölgesindeki ‘Creditwest Bank Ormanı’na yaklaşık 20 bin fidan dikildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü MazherZaheer, ekonomik, çevresel ve kültürel birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek bu yıl bankanın 25. kuruluş yıldönümü olması vesilesi ile sosyal projelerini artırarak devam edeceklerini söyledi.

Mazher Zaheer, 20. kuruluş yıldönümlerinde doğaya 20.000 fidan diktiklerini belirtti. Ayrıca Lefkoşa Girne yolu üzerinde bir korulukları daha olduğunu belirten Zaheer, yaklaşık 10 yıldır koruluğa ağaç dikmeye ve bakımlarını yapmaya devam ettiklerini açıkladı.

Creditwest Bank Genel Müdürlük ve 12 şubesinde tüm kağıt atıkları geri dönüşüme gönderdiklerini ifade eden Zaheer, bankanın desteği ile düzenlenen ‘Recyprus’adlı geri dönüşüm projesinde esas hedeflerinin gençlerin çevre bilinci ile yetişmesine destek vermek ve kağıt atıkları azaltarak daha temiz bir ülke yaratmak olduğunu belirtti.

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