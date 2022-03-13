Credıtwest Bank kadın girişimcilerin yanında

Sürdürülebilir bir ekonomi için kadınların etkin biçimde ekonomide yer alması, kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamının artırılması gerektiğine inanan Credtiwest Bank, 2016 yılından bu yana kadın girişimcilerin desteklenmesi çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Bu anlayışla Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla 2018, 2019 yılında Creditwest Bank ile İş Kadınları Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “İşte Fikrim” projesi kapsamında 5 kadın girişimciye hibe ödülü ve 9 kadın girişimciye ise 1 yıl geri ödemesiz, 1 yıl faizsiz kredi sağlandı.

Üretimin, üreticinin ve esnafın her zaman yanında olan Creditwest Bank kadın girişimcilere yönelik Creditwomen kredi ürününü 2016 yılından bu yana sunmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Mart ayı boyunca kadın girişimcilere yönelik masrafsız ve komisyonsuz sunulan Creditwomen ürünü için Creditwest Bank şubeleri kadın girişimcileri beklemektedir.

Creditwest Bank, kadın girişimcilere sunduğu hizmetler ile Kadın istihdamını destekleyen projelerinin meyvesinin almaktan duyduğu memnuniyet ve gurur ile 2022 yılında yeni Kadın projelerine desteğini artırarak sürdürecek.

İşte Fikrim projesinden ödül kazanan bazı kadın girişimciler ve kredi ürünlerinden yararlanan girişimcilerle yapılan röportajlar söyledir:

Necla Lisaniler Öztunç: İnsanlığı Kadın Aklı ve Gücü Kurtaracak

Ben Moda tasarımcısıyım. Kendi adıma hedeflerim, mesleki olarak daha da ilerlemek, tasarımdan üretimine her konuda ustalasmaktır. Ülkem adına hedeflerim, daha çok kişiye bu meslek konusunda örnek olmaktır.

2018 yılında kendi moda atölyemi kurmak için Creditwest Bank ve İş Kadınları Derneğin’nin İşte Fikrim projesine başvuruda bulundum ve 2. Ödülü aldım. Kazandığım ödül ile dikiş ve overlock makinemi satın aldım. Bu ekipman mesleğimde beni bir üst noktaya taşıdı, artık kendi tasarımlarımı hayata geçirebiliyorum.

Bir Moda tasarımcısı olarak bu alanda kendini geliştimek isteyen gençlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle kadın girişimcilerin birçok güçlü yanının olduğuna inanıyorum çünkü kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Engeller her zaman vardır, önemli olan niyettir. İnsanlığı kadın aklı ve gücü kurtaracak. Kadınlar kendilerine güvenmelidir böylelikle dünyada hak ettiklere noktaya gelebilirler.

Sakine Önem: El Ayak Bakımı İhtiyaç Duyan ve Evden Çıkamayan Bireylere Özel Hizmet Veriyorum

17 yıldır Güzellik uzmanıyım. Sağlığın öncelikli konu olduğunundan yola çıkarak Beatiful Güzellik Salonu olarak 2016’dan beri medikal el ayak bakımı konusunda hizmet veriyoruz.

Özellikle evden çıkamayan, ağrıları olan ve el ayak bakımı konusunda medikal destek isteyen bireylere sadece merkezimizde değil evlerinde de hizmet sağlıyoruz. İşte Fikrim Yarışmasına bu konudaki projemle başvuru yapmıştım. Buradan aldığım 1 yıl geri ödemesiz 1 yıl faizsiz kredi ile medikal podoloji alanındaki aletlerimi, ekipmanlarımı aldım ve eğitimlerime devam ettim.

Şu anda Medikal Podoloji bölümünde üniversite eğitimime devam ediyorum ve Güzellik Uzmanlığı ünvanımın yanı sıra Podolog olarak iş hayatıma devam edeceğim.

Naziş Elma Şekeri: (Naziyet Uğurlu): Hamilelerden Gece Aldığım Elmalı Şeker Siparişlerini Hemen Teslim Ediyorum.

Ada genelinde çok az kişi tarafından üretilen ve kültürümüzün bir parçası olan Elma Şekeri üretimine maddi olarak çok zor bir dönemimde başladım ve uzun yıllardır Naziş Elma Şekeri markasıyla üretimime devam ediyorum.

Creditwest Bank’ın İş Kadınları Derneği ile düzenlediği İşte Fikrim Projesine 2 kez katıldım ve 2. katıldığım yarışmada işletmeme 1 yıl geri ödemesiz 1 yıl faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Doğum günleri, özel günlerde, özellikle hamile bayanlardan, çocuklara bağış yapmak amaçlı siparişler alıyorum. Kıbrıs’ta eski dönemlerde çokca tüketilen elmalı şekerlerim mevlit törenlerinde de tercih ediliyor. Güney Kıbrıs’ta kültürel miras olarak ürünlerim sergilendi. Pandemi ve ekonomik daralma sebebiyle siparişlerimiz azalsa da ayakta kalmaya çalışıyoruz.

2019 yılındaki yarışmadan kazandığım ödül ile buzluğumu aldım, aynı cesaret ile işlerime dört elle sarılıyorum.

Turan Zeki: Creditwest Esnafın ve Kadın Girişimcinin Hep yanındadır

45 yıldır kuaförlük mesleğini icra ediyorum. Akdoğan ve civar bölgesi kadınlarına hizmet veriyorum. Creditwest Bankası Akdoğan Şubesi ile uzun süredir çalışıyorum. Creditwest Bank’ın kadın girişimcilere yönelik kredileri ve Devlet Destekli Esnaf Kredilerinden yararlandım. Özellikle Creditwest Bank’ın esnafa ve üreticiye olan hizmetlerinden çok memnunum. Her türlü finansal destek için Creditwest Bank hep yanımızdadır.