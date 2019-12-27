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CTP 49 yaşında

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Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam Lefkoşa’da düzenlediği resepsiyonla 49’uncu kuruluş yılını kutladı
CTP 49 yaşında

. Hidden Garden’da gerçekleşen etkinliğe çok sayıda partili, sivil toplum örgütü temsilcisi, gazeteciler, sendikacılar, Güney’den milletvekilleri ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. Kıbrıs ezgilerinin seslendirildiği gecede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşleri ile konukları kapıda karşıladı. Resepsiyonda ayrıca 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu ile eski bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar da yer aldı. Genel Başkan Tufan Erhürman katılımcılara seslendiği konuşmasında bugünün her bir CTP’linin doğum günü olduğunu, daha fazla demokrasi, daha fazla barış ve adalet için çalışmaya yılmadan devam edeceklerini belirtti.

CTP’LİLER 2020’NİN UMUT YILI OLMASININ MİMARI OLACAK
Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında şunları söyledi:
“Hepimizin doğum günü kutlu olsun. Bu ülkede daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik, daha fazla demokrasi ve barış mücadelesi, kapsamlı çözüm mücadelesi, federasyon mücadelesi 49 yaşında. 49 yıldır CTP’liler her türlü bedeli ödemeyi göze alarak demokrasi için, özgürlük için, eşitlik ve barış için mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bu adada bütün adalılar için Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler, Maronitler, Latinler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar hepsi için, bu adada “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak” için CTP’liler 49 yıldır mücadele ediyor ve etmeye devam edecekler. Çok uzun, çok engebeli bir yol yürüdük. 49 yıldır bıkmadık, yılmadık, usanmadık. Bir 49 yıl daha olsa aynı enerji ile yürürüz ancak hepimiz biliyoruz ki bizim barışa bir an önce ihtiyacımız var, bizim demokrasiye, kendi ayaklarımız üzerinde durmaya bir an önce ihtiyacımız var çünkü biz Kıbrıs Türk halkını kimliğiyle, kültürüyle, varlığıyla geleceğe taşımaya ant içmiş olanlarız. Sevgili Ahmet Okan’ın o güzel şiirinde söyledi gibi; “adalıyız kanımız sıcak, adalıyız dört bir çevremiz maviye...”. Evet biz adalıyız, biz bu ada için yaşıyoruz, bu adanın üzerinde nefes alıp veren herkes için yaşıyor, herkes için mücadele ediyoruz. Birlik içinde, dayanışma içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. 2020 bizim mücadelemizle, dayanışmamızla daha güzel bir yıl olacak. Daha mutlu, daha muştulu bir yıl olacak. CTP’liler 2020’nin umut yılı olmasının mimarı olacak. 49 yıldır bu adada olan her güzel şeyin altında imzamız olduğu gibi 2020’deki umudun altında da bizim imzamız olacak.”
Etkinlik aile fotoğrafı ve pastanın kesilmesinin ardından geleneksel piyango çekilişi ile devam etti.

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