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CTP-AKEL: Müzakereler Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Parti Genel Merkezi’nde Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL’i kabul etti.
CTP-AKEL: Müzakereler Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir

Müzakereler Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Parti Genel Merkezi’nde Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL’i kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Örgütlenme Sekreteri Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve MYK üyesi Armağan Candan da hazır bulundu. AKEL heyetinde ise Genel Sekreter Stefanos Stefanu, Siyasi Büro üyesi Toumazos Tsielepis, Kıbrıs Konusu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotou ve Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou yer aldı. Toplantının sonunda, iki parti ele aldıkları konular çerçevesinde ortak basın açıklaması yaptı.

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ORTAK AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile iki partinin heyetleri 1 Mart 2022 Salı günü CTP merkezinde yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona ulaşmak için üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde kapsamlı bir çözüm için anlamlı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bağlılığımızı teyit ettik.

Devam etmekte olan çıkmazın ve mevcut durumun iki toplumun da aleyhine oluşturduğu çok yönlü tehlikelere ve zararlı sonuçlara ilişkin derin endişemizi yineledik. Statükonun sürdürülebilir ve durağan olmadığını, adamızın geleceğine ilişkin belirsizliklerin BM parametreleri çerçevesinde yeniden başlayacak müzakere sürecinin 2017 yılında Crans-Montana'da kesintiye uğradığı yerden devam edilmesiyle aşılabileceğini vurguladık.

Süregelen çıkmazın, müzakerelerin anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerekli olan siyasi iradenin olmamasının, olumsuz söylemlerin ve son yıllarda artan gerilimlerin her iki toplumu da olumsuz etkilediği ortak gözlemimizdir.

Bu çerçevede, toplumlar arası güveni arttırmak; çözümün yararlarına inancı canlandırmak ve iki toplumda da müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde kapsamlı çözümünü talep eden güçleri güçlendirmek için işbirliğimizi sürdürmeye, ortak girişimlerimizi arttırmaya karar verdik.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi - AKEL

03.03.2022

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