CTP Eski Genel Sekreteri Erk: “Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”

CTP Eski Genel Sekreteri, bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan partinin etkili isimlerinden Kutlay Erk, Diyalog TV’nin devamı TV 2020’ye konuk olarak seçime dair değerlendirmeler yaptı.

“Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir”

“Doğruyu söylemek durumundayım, Akıncı öndedir. Aradaki fark 8 puan civarıdır diye biliyorum. Bir başka veri tabanına göre de Akıncı ilk günden itibaren hep birinci sıradaydı, şimdi de hep birinci sıradadır. Sayın Akıncı’nın durumu, istikrarlıdır, ilk turda desteği şimdiki verilere göre %32-34 arasındadır” diye konuşan Erk, Erhürman’ın seçimde Akıncı’nın önünde yer alma ihtimali için ilginç bir yorum yaptı… İşte Erk’in o açıklaması:

“Erhürman’da bir miktar yükselen bir eğilim vardır. Bu eğilim gelir de Akıncı’yı geçer mi? Bir CTP’li olarak onu umuyorum, istiyorum, arzu ediyorum, keşke olsa derim.”

“5 yılda sonuca ulaşılamaması büyük oranda Rum tarafından kaynaklanıyor”

“Yiğidi öldür hakkını yeme derler, Sayın Akıncı bu 5 yılda Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu vizyona ulaşmak için çok çaba harcamıştır. Çok da yol kat etmiştir” diye de konuşan Erk, 5 yılda sonuca ulaşılamamasının büyük oranda Rum tarafından kaynaklandığını dile getirdi.

“Akıncı’ya destek veren partilimiz yok mudur? Evet vardır”

Konuşmasının devamında CTP içerisinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya oy verecek kişilerin bulunduğuna değinen Erk, “Sayın Akıncı’ya destek veren partilimiz yok mudur? Gerçekleri saklamamak lazımdır. Evet partimizde Sayın Akıncı’ya destek verenler vardır. 2 ay önce çok daha fazlaydı, şimdi giderek azalma eğilimi vardır. Eğilimi hala Akıncı’ya olan arkadaşlarımız vardır, onlarla da konuşup görüşerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

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