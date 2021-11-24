CTP Gençlik Örgütü: "Bu Adada Var Olma Mücadelemiz Devam Edecek!"

Açıklama şu şekilde:

"Türk Lirası her geçen dün daha da değer kaybederken memleket gailesi çekmeyen yöneticiler, geleceğimizi karartmaya devam etmektedir. Halkın alım gücünü yükseltmek için adım dahi atmayan ve insanlarımızın geleceğini düşünmeyenler, artık bu koltuklarda oturmayacaktır. Bu ülkenin gençleri, geleceğini bu topraklarda devam ettirmekte kararlıdır.

Sağlıkta, ekonomide, eğitimde hiçbir planı olmayanlar, hayatımızla oynamaya devam etmekte ve göç dalgasını durdurmak için hiçbir çalışma yapmamaktadır. Ülkemizin gençliği, bu şekilde yönetilmeyi, gelecek belirsizliği içinde yaşamayı hak etmiyor. İstihdam sözleriniz ve peşkeşleriniz de artık sizi kurtaramayacak. Bu ülkede var olabilmek için sizlerin gitmesi gerekiyor ve gideceksiniz. Mücadelemiz her koşulda ve her zamankinden daha da sert bir şekilde devam edecek. Çünkü biz bu adalıyız, bu adada var olmakta kararlıyız!"