  • BIST 1.819,220
  • Altın 698,31
  • Dolar 12,0462
  • Euro 13,5770
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

CTP Gençlik Örgütü: "Bu Adada Var Olma Mücadelemiz Devam Edecek!"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Türk Lirası'nın değer kaybı ve yaşanan gelecek belirsizliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı!
CTP Gençlik Örgütü: "Bu Adada Var Olma Mücadelemiz Devam Edecek!"

Açıklama şu şekilde:

"Türk Lirası her geçen dün daha da değer kaybederken memleket gailesi çekmeyen yöneticiler, geleceğimizi karartmaya devam etmektedir. Halkın alım gücünü yükseltmek için adım dahi atmayan ve insanlarımızın geleceğini düşünmeyenler, artık bu koltuklarda oturmayacaktır. Bu ülkenin gençleri, geleceğini bu topraklarda devam ettirmekte kararlıdır.

Sağlıkta, ekonomide, eğitimde hiçbir planı olmayanlar, hayatımızla oynamaya devam etmekte ve göç dalgasını durdurmak için hiçbir çalışma yapmamaktadır. Ülkemizin gençliği, bu şekilde yönetilmeyi, gelecek belirsizliği içinde yaşamayı hak etmiyor. İstihdam sözleriniz ve peşkeşleriniz de artık sizi kurtaramayacak. Bu ülkede var olabilmek için sizlerin gitmesi gerekiyor ve gideceksiniz. Mücadelemiz her koşulda ve her zamankinden daha da sert bir şekilde devam edecek. Çünkü biz bu adalıyız, bu adada var olmakta kararlıyız!"

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu, Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever ile dün görüştü24 Kasım 2021 Çarşamba 13:16
  • Memur-Sen: Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı24 Kasım 2021 Çarşamba 13:08
  • Sonay Adem’in Anısına Düzenlenen Mücadele ve Dostluk Turnuvası’nın 3’üncüsü Yapılacak24 Kasım 2021 Çarşamba 12:41
  • Girne'de Denkay Başel Parkı dün düzenlenen törenle açıldı24 Kasım 2021 Çarşamba 12:19
  • En fazla yağış Koruçam'a düştü24 Kasım 2021 Çarşamba 12:17
  • Tandoğan Yalkut yazdı... Öyle sakin bir Pazar günüydü...24 Kasım 2021 Çarşamba 12:06
  • Sol Hareket: Bedenimiz, emeğimiz, haklarımız yanında ülkemiz de açıkça sömürülmektedir24 Kasım 2021 Çarşamba 11:56
  • Bakan Çavuşoğlu 24 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı24 Kasım 2021 Çarşamba 11:55
  • Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!24 Kasım 2021 Çarşamba 11:51
  • Eko-Bazar 28 Kasım'da açılacak24 Kasım 2021 Çarşamba 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti