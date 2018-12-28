CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Girne Hayvan Barınağı’nın kapasitesinin artırılmasını talep etti

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi, Girne Belediye Başkanı’na, Girne Hayvan Barınağı’nın kapasitesini artırması ve sokak hayvanlarının sorunlarına ivedilikle çözüm bulması çağrısında bulundu.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nden yapılan açıklamada, Girne Hayvan Barınağı’nın sınırlı kapasitesi nedeniyle sokak hayvanlarının zor şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Soğuk kış aylarından geçtiğimiz bugünlerde, sıcaklığın iyice düştüğü, rüzgar ve yağmurun arttığı Girne’de sokaklar kötü hava koşullarından korunmaya çalışan köpeklerle doldu ve ne yazık ki yetkililer bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Barınağın kapasitesinin 15-30 köpek ile sınırlı olduğu ve belediyeye veteriner hekim istihdamı yapılmadığı için ameliyathanenin şu an kullanılamıyor durumda olduğu kaydedilen açıklamada, “Hayvanlara kendi yerlerinde müdahale imkanı sağlayacak ve daha fazla sokak hayvanına hizmet verebilecek bir yapı yaratmak mümkündür. Girne Belediyesi Başkanımızdan en kısa sürede bu çağrıya kulak vererek barınağın kapasitesini artırmasını, sokak hayvanlarının sorunlarına acilen el atmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.