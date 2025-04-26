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CTP Gençlik Örgütü’nden “birliktelik” etkinliği: “Mücadele büyüyerek devam ediyor”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü dün akşam Lefkoşa Paradise Park’ta “Dünden Bugüne, Bugünden Yarına” başlıklı bir etkinlik düzenledi ve geçmiş dönemlerden günümüze kadar gençlik örgütünde görev alan kişilerle bir araya geldi.
CTP Gençlik Örgütü’nden “birliktelik” etkinliği: “Mücadele büyüyerek devam ediyor”

Etkinlikte ayrıca hayatını kaybeden gençlik örgütü üyeleri; Ahmet Yıldırım, Hüseyin Mehmet Karahan, Çağrı Miralay, Doğa Onat, Gökmen Özdenak, Orhun Oza, Hüseyin Luricinalı, Mehmet Toykan Yorgancı, Ali Gargınsu, Kenan Kurtdemir de anıldı. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Erhürman ile Barbaros gecede konuşma gerçekleştirdi.

 

Erhürman: Bu gene aynı zamanda bir vefa gecesi

Gecede söz alana CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu fikri geliştirip kendilerini burada bir araya getiren CTP Gençlik Örgütü’ne teşekkür etti. Söz konusu gecenin aynı zamanda bir vefa gecesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak için de bir araya geldik. CTP’nin mücadele tarihi 1970’lere dayanıyor. Çocukluğumda hatırlıyorum, CTP hep gençlerin partisi olarak bilinirdi. İçine girdiğimiz yeni süreçte, yeniden çok sayıda genç arkadaşımın partide aktif hale geldiğini mutlulukla görüyorum” diye konuştu. Hayatını kaybeden gençlik örgütü üyelerini hatırlatan Tufan Erhürman, “Ahmet Yıldırım, Hüseyin Mehmet Karahan, Çağrı Miralay, Doğa Onat, Gökmen Özdenak, Orhun Oza, Hüseyin Luricinalı, Mehmet Toykan Yorgancı, Ali Gargınsu, Kenan Kurtdemir… Her zaman kalplerimizde yaşayacaklar. Mücadelemizde onların her zaman yanımızda yürüdüklerini hissedeceğiz” diye konuştu.

 

Barbaros: Örgüt, birliktelik ve mücadele demektir

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, hayatını kaybeden yoldaşları anarak sözlerine başladı. Örgütlülüğün önemine dikkat çeken Barbaros, “Örgüt demek benim için başkalarının sorunlarını, sorun olarak benimsemektir” diye konuştu. Örgütün, birliktelik ve mücadele demek olduğunun altını çizen Barbaros, gençlik örgütü için geçmişte emek veren herkesi aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarına vurgu yaptı. CTP Gençlik Örgütü’nün 1990’larda temellerinin atıldığını anımsatan Barbaros, o günlerden bugüne mücadelenin büyüyerek devam ettiğini kaydetti. İsmail Barbaros, “Bu meşale sönmedi, sönmeyecek. Verilen mücadelelere saygımızı büyüterek devam ettireceğiz” dedi ve Kıbrıs’ta barışı sağlamak ve mücadelelerini ilerletmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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