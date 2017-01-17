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CTP Genel Başkanı'ndan istifalarla ilgili açıklama

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CTP Genel Başkanı'ndan istifalarla ilgili açıklama
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti içerisinde yaşanan istifalarla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Evet birtakım sıkıntılar, sarsıntılar yaşıyoruz. Belki yaşamaya da devam edeceğiz. Bunlar bizi elbette üzüyor. Ama hiç kimse dört şeyden asla şüphe etmesin:

1. Bizimle kalmaya devam etsin etmesin hiçbir arkadaşımızı sevmekten asla vazgeçmeyeceğiz, hiçbir arkadaşımızı asla kırmayacağız.

2. Bu ülkenin ve bu halkın yararına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

3. Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet eksenindeki yeni politikalarımızı üreteceğiz ve halkımızla paylaşacağız.

 4. Kapsamlı çözüme ulaşılabilmesi için, görünür olma, "puan toplama" kaygısı gütmeksizin azami çabayı göstermekten bir an için bile geri durmayacağız.

Bizden öncekiler hiç yılmadılar, asla vazgeçmediler; biz de asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz...

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