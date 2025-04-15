CTP Genel Sekreterlik yarışında ilk tur sonuçları netleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Sekreterlik yarışında ilk tur sonuçları netleşti. İlk turun galibi 30 oyla Erkut Şahali oldu. Şahali’nin ardından 25 oy alan Sıla Usar İncirli ikinci sırada yer aldı.
Mevcut Genel Sekreter Asım Akansoy ise 24 oy alarak ilk turda elendi ve seçim yarışının dışında kaldı.
Seçimde şu anda ikinci tura geçilmiş durumda. Genel sekreterlik yarışı, ikinci turda Erkut Şahali ile Sıla Usar İncirli arasında devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.