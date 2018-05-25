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CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ziyaretlerde bulundu

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Ziyaretlerine Zümrütköy ve Akçay’la devam eden Osman Bican ve ekibi yurttaşlarla bir araya geldi.
CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları, Şehit Turgut Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Kütüphanesi ve Güzelyurt İtfaiyesini ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretleri sırasında adaylığıyla ilgili bilgi veren Bican, belediyenin topladığı emlak vergisinin yüzde 15’ini, kuruşuna kadar eğitim amaçlı kullanacaklarının sözünü verdi.

Kültürel ve sosyal yaşamı iyileştirme yolunda yoğun çaba harcayacağını da kaydeden Bican, ziyaret ettiği itfaiye merkezinde ise belediye ile itfaiye arasında sıkı bir iş birliği kuracağını ve itfaiyenin ihtiyaçlarının günümüz koşullarına göre karşılanması yönünde elinden gelen her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Ziyaretlerine Zümrütköy ve Akçay’la devam eden Osman Bican ve ekibi yurttaşlarla bir araya geldi.

Yeni dönemde Güzelyurt’u halkla birlikte yöneteceklerine inandığını belirten Bican “Artık köyünüze hizmet gelecek, okullarınız ve çocuklarınız ilgi görecek, suyunuz akacak, sokaklarınız temizlenecek, çocuklarınızın oyun parkı olacak, sizin de sosyal yaşamınıza belediyemiz sayesinde renk gelecek. Kısacası Güzelyurtlu bundan böyle bizimle gülecek” dedi.

Bican, şimdiki yönetimin çağ dışı kaldığını da savundu.

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