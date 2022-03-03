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CTP: Halk Düşmanları, Faturayı Yine Halka Kesti

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CTP: Halk Düşmanları, Faturayı Yine Halka Kesti
CTP: Halk Düşmanları, Faturayı Yine Halka Kesti

Sosyal devlet anlayışından yoksun, halk düşmanı bir tavırla elektrik ücretleri astronomik bir oranda artırılmış ve hane halkı hiç düşünülmemiştir.

Üreticinin, küçük esnaf ve işletmelerin geleceği, sürdürülebilirliği de hesaba katılmazken, halkı yoksullaştırmayı amaç edinen bu zihniyetin gailesinin ‘yönetmek’ olmadığı da ortaya çıkmıştır.

Elektrik zammının ardından, yaşamın her alanında zincirleme zamların olacağı öngörüsünden yoksun olanların derdi halkın düşen alım gücü değil, kimin bakan olacağıdır. Kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen, zamanında gerekli tedbirleri almayan, maliyetleri düşürecek önlemleri almayan ve yatırım yapmayan UBP zihniyeti, faturayı halka çıkardı. Söz konusu zihniyet özelde KIBTEK’i, genelde ise memleketi ‘istikrarlı’ bir şekilde bataklığa doğru sürüklemektedir.

“Dörtlü Koalisyon döneminde, 1 Nisan 2019’da yürürlüğe konan ‘3 zamanlı kontrol sizde’ tarifesini yürürlükten kaldırarak abonelerin yüzde 35’e kadar tasarruf yapma olanakları ortadan kaldırdı.

Konutlarda bir aylık periyotta 300 kws’ın altında tüketim yapan abonelere uygulanan yüzde 15’lik indirim uygulaması kaldırılarak dar gelirlilere ek bir külfet getirildi.

Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde, Bakanlar Kurulu’nun 18 Nisan 2019’da almış olduğu, çift yakıtla çalışan 4 jeneratör alımı kararına rağmen, Dörtlü Koalisyon Hükümeti sonrası kurulan UBP-HP hükümeti Merkezi İhale Komisyonu’nuna kararı ihaleye çıkmasına izin vermedi. Yatırımlar gerçekleştirilmedi, halkımız aylarca karanlıklara mahkum edildi.

6 Eylül 2019 tarihinde, dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile EL-SEN arasında imzalanan protokole göre 60 MW gücünde santral yatırımı gerekliliği tespitine rağmen, bugüne kadar hiçbir adım atılmamıştır.

2018 yılında elektrik maliyetlerindeki artışı halka yansıtmamak için, iki kez maliyetlerin bir kısmının Maliye tarafından karşılanması sağlandı. Halk nispeten korundu. Şimdi bu uygulama akıllara bile gelmedi.

Elektrik tüketimi fiyatları astronomik oranda artırılırken, acımasız bir şekilde maktu ücretler 12 TL’den 25 TL’ye, sokak aydınlatması ücreti 13 TL’den 45,5 TL’ye çıkarılarak soygun anlayışı hakim kılındı.

Toplam ücret üzerinden hesaplanan yüzde 10 KDV oranının yarı yarıya indirip faturaların bir nebze olsun rahatlatılması hiç düşünülmedi.”

Bugüne kadar yapılması gereken hiçbir şeyi yapmayalar, elektrik zammıyla üretime bir darbe daha vurmaktadır. Kıbrıs Türk halkının üretimden kopması ve yok oluşa doğru sürüklenmesi için ellerinden geleni yapanlar bu kez de başarılı olamayacaktır. Elektrik zammının üretime vuracağı darbeyi umursamayan bu zihniyet, düşen alım gücüne rağmen zamları halka yansıtmaktan da çekinmemektedir. CTP olarak üretimi sıfırlayacak ve halkın alım gücünü yerle bir edecek bu zamların derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyor ve Maliyenin ‘elini taşın altına koyması’ gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Önerilerimize kulak tıkayan bu zihniyet, bu kararından derhal vazgeçmelidir.

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