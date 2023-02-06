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CTP: Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de meydana gelen depremde yaralanan tüm kardeşlerine acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
CTP: Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir

“Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir” diyen CTP, mesajında şunları kaydetti:

 

“Bu gece saat 03.17’de, ülkemizde de hissedilen ancak Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu illerinde yıkıma neden olan bir deprem gerçekleşmiştir. Ülkemizde herhangi bir yıkıma ve can kaybına neden olmayan deprem, Türkiye’de ilk belirlemelere göre can kayıplarına da neden olmuştur. Bununla birlikte kafile olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan sporcularımızın iyi haberlerini alarak, sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmalarını sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yıkıcı yer olaylarından biri olduğu anlaşılan depremde yaralanan tüm kardeşlerimize acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz.”

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