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CTP: “Milletvekillerimiz Ve Gazetecileri Hedef Gösteren Gazeteyi Şiddetle Kınıyoruz”

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CTP: “Milletvekillerimiz Ve Gazetecileri Hedef Gösteren Gazeteyi Şiddetle Kınıyoruz”
CTP: “Milletvekillerimiz Ve Gazetecileri Hedef Gösteren Gazeteyi Şiddetle Kınıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bir gazetenin bazı basın mensupları ve CTP milletvekilleri Doğuş Derya ile Asım Akansoy hakkında yaptığı yayınları kınadı.

Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde ötekileştirici ve karalayıcı yayınlarıyla bilinen bir gazete, Sayın Tatar’ın öncülüğünde geçtiğimiz gün ilk olarak basın mensuplarını, bugün ise milletvekillerimiz Doğuş Derya ve Asım Akansoy’u hedef göstermeye çalışmıştır” iddiasında bulunuldu.

“Her fırsatta hamaset siyasetiyle gündeme gelmeye çalışan bu gazete, milletvekillerimize hakaret boyutuna ulaşacak kadar seviyesini düşürmüştür” şeklinde devam eden açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu ülkede yapılan seçimler sonucunda Kıbrıslı Türklerin oylarıyla milletvekili olup Meclis’te görev yapan milletvekillerimize her fırsatta ‘vatan hainliği’ yaftası vuracak kadar şuurunu kaybeden bu gazete, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümü savunan her bir bireyi aynı şekilde karalamaktadır.

Milletvekillerimize yönelttikleri suçlamaların haricinde bir önceki gün de bu ülkenin ilerici basın mensuplarını hedef tahtası haline getiren bu yayın organı, basın özgürlüğüne darbe vurmaya, demokrasi ve gazetecilik etiğini yok etmeye çalışmaktadır.

Halkımızın içinde geçtiği ekonomik yıkım sürecini ele alıp, bu yıkımı yaratanları eleştirmek yerine, gerçekleri kamuoyuna açıklayan kişilerin pervasızca hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur. CTP kurulduğu günden bugüne ifade özgürlüğünü hep savundu, savunmaya da devam edecektir.

CTP olarak, halkın oylarıyla seçilen milletvekillerimizi her fırsatta ‘hain, rumcu’ diye ilan etme safsatasına girişen bu yayın organını şiddetle kınadığımızı, gerek duyulması halinde her türlü hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.”

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