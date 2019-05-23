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CTP MYK Hasan Ulaş Altıok’un Oktay Kayalp tarafından önerilen ihracını reddetti.

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CTP MYK Hasan Ulaş Altıok’un Oktay Kayalp tarafından önerilen ihracını reddetti.
CTP MYK Hasan Ulaş Altıok’un Oktay Kayalp tarafından önerilen ihracını reddetti.

CTP MYK Hasan Ulaş Altıok’un Oktay Kayalp tarafından önerilen ihracını reddetti.

Dün akşam toplanan ve karar alan CTP MYK, geçtiğimiz aylarda Oktay Kayalp’ın, Hasan Ulaş Altıok’un ihraç edilmesine yönelik talebini reddedi. Okay Kayalp, Hasan Ulaş Altıok’un CTP üyeliğinden silinmesini ve ihracını istemişti. CTP MYK ise dün akşamki toplantısında bu talebin yerine getirilmeyeceği yönünde karar aldı.

Olay geçtiğimiz aylarda basına yansıdığında Oktay Kayalp’a yönelik parti içinde ciddi bir muhalefet yükselmiş ve talebin Parti içerisininde karışıklık yaratmaya ve Parti tüzüğüne uygun olmayan bir şekilde geliştiğine yönelik yorumlar yapılmıştı.

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