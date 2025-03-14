CTP Piyangosu’nun talihlisi BMW aracı teslim aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyeden birini kazanan talihli, aracını teslim aldı.
CTP Piyangosu’nda BMW X1 1.8i marka aracı kazanan Güzelyurt sakini Kazım Kurşunoğlu oldu.
098430 numaralı biletin sahibi Kazım Kurşunoğlu, Çangar’a giderek BMW X1 1.8i model aracına kavuştu.
CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, aracı talihliye teslim etti. Akansoy, aracı kazanan talihliye “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.