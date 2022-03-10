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CTP: Siyasi ahlakı yerle bir ettiniz!

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CTP: Siyasi ahlakı yerle bir ettiniz!
CTP: Siyasi ahlakı yerle bir ettiniz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Hükümeti'nin , yeni bir skandala daha imza attığını ve kabine değişikliğine gidildiğini eleştirdi. CTP, siyasi etik ve halkın itibarının yerle bir edildiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin açıklaması şöyle:

Ülkemizi günden güne yokluğa ve yoksulluğa sürükleyen UBP-DP-YDP Hükümeti, yeni bir skandala daha imza attı ve 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan hükümette henüz bir ayı bile doldurmadan kabine değişikliğine gitti.

Her fırsatta “istikrar” söylemine vurgu yapan UBP zihniyeti, siyasi etiği de, Kıbrıs Türk halkının itibarını da yerle bir etti. Siyasilere, medyaya, basın emekçilerine dönük olarak “Yalan makinelerine inanmayın, 3-5 gün içerisinde kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” açıklamasını yapan Sn. Sucuoğlu, bu açıklamasının üzerinden 5 saat sonra kabinede değişiklik yapıldığını duyurdu. Kıbrıs Türk halkı demokrasisi ve siyasi etik adına Sn. Sucuoğlu’nun şu soruları cevaplaması gerektiğini düşünüyoruz: • Hükümetin kurulmasının üzerinden bir ay bile geçmemesine rağmen, ne oldu da bu değişikliğe gidildi? Nasıl bir anormal durum gelişti? • Bu değişikliğin yapılması için herhangi bir yetkiliden telkin mi aldınız? Basına da yansıyan, “Ankara telkini” söylemleri doğru mu? • Sn. Sucuoğlu, geçtiğimiz gün “3 ayda bir anket yapacağız, başarısız olan bakanları değiştireceğiz” açıklamasını yapmıştınız. Anket mi yaptınız? Yaptırdığınız ankette Sn. Hasipoğlu başarısız mı bulundu? Sn. Taçoy dış ilişkileri bilmiyor mu? Halkımızın sorunları günden güne dağ gibi büyürken, her fırsatta “istikrar” vurgusu yapılmakta “Ekonomiyi düzelteceğiz” söylemleriyle halkımızla dalga geçilmektedir. İrade yoksunu ve hakikatleri görmezden gelen bu zihniyet, ne ülkeyi yönetebilecek, ne de halkın sorunlarına çözüm bulabilecek durumdadır. CTP, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmaya, özgüveninin yok edilmesine yönelik nereden gelirse gelsin tüm müdahalelere karşı durmaya ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.

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