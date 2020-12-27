  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında yapılan çekilişle gerçekleştirildi.
CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında yapılan çekilişle gerçekleştirildi. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, en güvenilir piyango olma özelliğini ise sürdürerek çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mali Sekreter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, MYK Üyesi ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katıldı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete isabet ederken, Mercedes B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı.

 

SORAKIN: İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDEN BUGÜNLERE GELDİK

CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. Bugün CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. Piyango çekilişini ise bugün gerçekleştirdiklerini belirten Sorakın, “Satışta emeği geçen örgüt yöneticilerimize, partimizin tüm üyelerine, katkı koyan piyango bayilerine ve destek veren halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi. CTP piyangosunun güvenilir ve şeffaf bir piyango olduğunu belirten Sorakın kazananların ikramiyelerini yarından itibaren alabileceklerini söyledi. Sorakın sözlerinin sonunda, 50 yıllık mücadeleye katkı koyan, bu mücadele uğrunda yaşamını yitiren tüm yoldaşları saygı ve özlemle anarken, şu anda da bu mücadeleye katkı koymaya devam eden herkese teşekkür etti.

ekran-alintisi-053.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak27 Aralık 2020 Pazar 14:08
  • TKP-YG Güzelyurt İlçe Kongresi gerçekleştirildi27 Aralık 2020 Pazar 13:41
  • Girne Turizm Limanı’nın Girişinde Bulunan Atıl Bina Tadil Ediliyor27 Aralık 2020 Pazar 13:19
  • MDP:''Bu yaptığınız tedbir değil halkı enayi yerine koymaktır''27 Aralık 2020 Pazar 13:16
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak27 Aralık 2020 Pazar 12:48
  • Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı!27 Aralık 2020 Pazar 12:43
  • 2 Kişiyi darp edip 5 sokak lambasını kırdı27 Aralık 2020 Pazar 12:41
  • Yurt genelinde kumarhane ve asayiş denetimi yapıldı27 Aralık 2020 Pazar 12:33
  • Maraş'taki bisikletler dezenfekte edildi27 Aralık 2020 Pazar 12:12
  • Yasağı takmadılar Alevkayası'nda "tekno" partisi düzenlediler27 Aralık 2020 Pazar 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti